مدرب فراعنة الطائرة يكشف أسباب الفوز على استراليا...

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وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن اللقاءات التي شاهدها للمنتخب الأسترالي كشفت له عن قوة حائط الصد لدي الفريق وذلك بخلاف قدرته على تنفيذ التشكيلات الهجومية السريعة بشكل رائع.
وأكد جيدو أنه ركز خلال المباراة على كيفية الضغط اولا على المنتخب الأسترالي من خلال التنوع في أداء الإرسال مابين القوى العميق او المموج الضعيف أو الساقط في الثلث الهجومي للمنافس.
كما أوضح جيدو أنه ركز أيضا عرى ضرورة على سرعة الأداء الهجومي من خلال الإعداد السريع والتركيبات الهجومية سواء من ثلاثي الخط الأمامي او من خلال الضرب الخلفي .
تقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد ، حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة ، حيث يستكمل منتخب الفراعنة الاربع مواجهات المقبلة فى مدينة ناجانو أمام إيران و البرازيل و كندا و روسيا يومى 2 ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى ، قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل إستكمال مشوار البطولة ، أمام كلا من ، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الحالى
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