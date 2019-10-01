شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. مختار مختار يعلن قائمة الفريق الليلة استعدادا للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. مختار مختار يعلن قائمة الفريق
ويعلن مختار مختار بعد المران قائمة الإنتاج الحربي التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلي .
ولعب الإنتاج الحربي مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلي وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.
وكان الإنتاج الحربي ، قد سحق نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.
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