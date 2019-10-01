شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي يعلق على لقب سان فرانسيسكو للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش عن سعادته الغامرة بحصد لقب "أوراكل نت سيوت" سان فرانسيسكو الدولية المفتوحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الشوربجي صورة مع درع البطولة عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق عليها: يسعدني الفوز باللقب رقم 39 في مسيرتي والثاني في هذا الموسم في سان فرانسيسكو، أتجه إلى فيلي غدا استعداداً لبطولة أمريكا المفتوحة ، لا أستطيع الانتظار للدفاع عن لقبي هناك!

وفاز الشوربجي على مواطنه طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-13, 11-9, 7-11, 11-4.

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وتعد هذه البطولة ثاني بطولات محمد الشوربجي في الموسم الجديد، وكان الشوربجي قد توج ببطولة الصين الدولية أولى بطولات الموسم.

يشار إلى أن سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة، والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ونور الطيب.

يذكر أن رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا توجت قبل قليل بلقب السيدات بعد التغلب على نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميًا.