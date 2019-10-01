موعد مباراة ليفربول وسالزبرج في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، ريدبول سالزبرج النمساوي، في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

وخسر الريدز في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بدون نقاط، فيما يتصدر سالزبرج المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع

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حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينيو.

القنوات الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا عبر beIN SPORTS HD 2.