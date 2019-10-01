موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.. والقنوات الناقلة وترددها.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، نظيره الإنتاج الحربي، في الثامنة مساء الأربعاء، على استاد السلام، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بتأهله لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة كانو سبورت الغيني.
وكان الأهلي قد فاز على سموحة في الجولة الافتتاحية للدوري، بهدف دون رد.
ويحتل الأحمر المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الإنتاج في المركز الثالث بنفس الرصيد.
التشكيل
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري، فايلر، المدير الفني للأهلي بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول
الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وقفشة وجيرالدو دا كوستا، ورمضان صبحي.
الهجوم : أجايي
ويغيب عن الأهلي محمد محمود وكريم نيدفيد، ومروان محسن للإصابة.
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
تردد أون سبورت على نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد تايم سبورت على نايل سات
التردد : 11449
الاستقطاب :أفقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3
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