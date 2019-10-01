محمد وفائى ينضم للجهاز الطبى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى والطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للجهاز الطبى الخاص لفريق الكرة الأول بالنادى. وجاءت الاستعانة به لمساعدة خالد محمود طبيب الفريق فى سرعة شفاء اللاعبين عن طريق جلسات العلاج الطبيعى. ويرتبط وفائى مع لاعبى الأهلى بعلاقة جيدة، ما جعل المجلس الأحمر يقرر ضمه للجهاز الطبى للفريق الأول. وكان محمد وفائى على وشك الانضمام للجهاز الطبى بالأهلى وعقد أكثر من جلسة مع سيد عبد الحفيظ فى وقت سابق، إلا أنهما لم يتوصلا لاتفاق قبل أن تنجح الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق معه للعمل داخل القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.

محمد وفائي

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