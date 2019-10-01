شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى فى أول مهمة رسمية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، حضور مباراة الأهلى والإنتاج الحربى غدا الأربعاء، فى الأسبوع الثانى بالدورى على استاد السلام فى أول مهمة رسمية للجهاز الجديد.

ويرغب الجهاز الفنى للمنتخب فى متابعة أكثر من لاعب فى الأهلى قبل المعسكر الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل، وعلى رأسهم حسين الشحات وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وأحمد فتحى، بجانب اللاعبين الذين تأكد ضمهم مثل محمد الشناوى وأيمن أشرف وعمرو السولية.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كلا من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

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ويدخل فريق الأهلى فى تمام الثامنة مساء غد الأربعاء، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن مواصلة قطار انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال الافريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6 / 0.

ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدورى العام بعد الفوز على سموحة فى الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدورى فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى.

ويفتقد الأهلى لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أى لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الإنتاج الحربى مكوناً من محمد الشناوى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، اأحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، وجونيور أجاى.