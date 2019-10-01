سوبر كورة.. ماذا فعلت الأندية المصرية عربيا وأفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين أزمة مباراة نادى الزمالك أمام نظيره السنغالى جينيراسيون وغياب الأخير عن مواجهة الإياب أمس وتأهل جميع الفريق المصرية للأدوار المتلاحقة فى البطولات المختلفة سواء كانت أفريقية أو عربية، يكمن التفوق المصرى فى المباريات الخارجية الأخيرة. "سوبر كورة" يستعرض فى الفيديو التالى ماذا قدمت أندية مصر فى أفريقيا والبطولات العربية.. لمشاهدة الفيديوجراف عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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