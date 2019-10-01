شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطائرة يكشف سر تنوع الإرسال فى الفوز على أستراليا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الهولندى جيدو المدير الفنى لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة أن الفوز الذى حققه اللاعبين على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 / 1 فى افتتاح لقاءات الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة باليابان وفقا للعب على قوة حائط الصد لدى الخصم.

وأوضح المدير الفنى لمنتخب مصر أن اللقاءات التى شاهدها للمنتخب الأسترالى كشفت له عن قوة حائط الصد لدى الفريق، وذلك بخلاف قدرته على تنفيذ التشكيلات الهجومية السريعة بشكل رائع.

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وأضاف جيدو أنه ركز خلال المباراة على كيفية الضغط أولا على المنتخب الأسترالى من خلال التنوع فى أداء الإرسال ما بين القوى العميق أو المموج الضعيف أو الساقط فى الثلث الهجومى للمنافس.

كما أوضح جيدو أنه ركز أيضا عرى ضرورة على سرعة الأداء الهجومى من خلال الإعداد السريع والتركيبات الهجومية سواء من ثلاثى الخط الأمامى أو من خلال الضرب الخلفى.

تقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد، حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة، حيث يستكمل منتخب الفراعنة الأربع مواجهات المقبلة فى مدينة ناجانو أمام إيران والبرازيل وكندا وروسيا أيام 2 ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.