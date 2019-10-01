شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..النصف الحلو فى حياة نجم الكرة هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل، خاصة أن المرأة تساند زوجها وتدعمه فى العديد من الأحداث والمناسبات، حيث تزوج هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق مؤخرًا هالة جرجس.

وارتبط رمزى بعلاقة صداقة قوية معها طوال الفترة الماضية، حيث إنها ظهرت معه فى العديد من المناسبات الرياضية وساندته فى بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضافتها مصر من المدرجات.

واحتفل رمزى بزواجه على هالة جرجس فى حفل مبهج بأحد الفنادق الكبرى بحضور عديد من الرياضيين من أصدقائه، حيث إنه لم يتواجد حاليًا فى صفوف المنتخب بعدما تمت إقالة الجهاز السابق بالكامل بقيادة خافيير أجيرى.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علاقة الحب والارتباط الوثيق بين رمزى وزوجته فى الصور التالية:



هانى رمزى و زوجته

Advertisements



هانى رمزى و زوجته



هانى رمزى و زوجته



هانى رمزى و زوجته



هانى رمزى و زوجته



هانى رمزى و زوجته