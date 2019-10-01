شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 نجوم تتصارع عليهم المنتخبات فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الود بين حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى فى أول لقاء جمعهما للتنسيق حول اللاعبين الذين ينتظر ضمهم لكتيبة البدرى فى أول معسكراته مع الفراعنة خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل.

ويعد الثلاثى رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى محمد لاعبى الفريق الأولمبى محور الاهتمام لخريطة عمل البدرى، لكن العالمين ببواطن الأمور يدركون أن الجهاز الفنى للمنتخب الأول عينهم على أكثر من 10 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبى ضمن خطة الإحلال والتجديد التى سيبدأ فيها حسام البدرى خلال الفترة القادمة.

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