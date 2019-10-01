سوبر كورة.. 6 فروق بين فايلر ولاسارتى بعد 30 يوما فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر اليوم 30 يوما بالتمام والكمال على تولى المدرب السويسرى رينيه فايلر القيادة الفنية للنادى الأهلى، ورغم المخاوف التى حاصرت الجماهير العريضة لتواضع السيرة الذاتية للمدرب إلا أن الأيام حتى الآن أثبتت ذكاء إدارة الأهلى فى اختيار مدرب حلم وطامح لصناعة المجد وكتابة التاريخ.

إنجازات فايلر لا يمكن اختزالها فى نتائج جيدة وانتصارات متتالية، النتائج بالطبع ركيزة أساسية فى تقييم أى مدرب، لكن لا يجب تغافل المكاسب الأخرى التى جناها الأهلى مع فايلر والتى أكسبت جمهور النادى وإداراته ولاعبيه أريحية كبيرة.

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