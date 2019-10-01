شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس اجتماع رئيس الإسماعيلى مع ميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش، حيث حرص عثمان على تقديم التهنئة للجهاز الفنى على البداية الجيدة للموسم المحلى بالفوز على الجونة فى أولى مباريات الدورى العام بجانب الصعود العربى وتخطى عقبة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ32 من بطولة كأس محمد الخامس للأندية الأبطال.

وخلال الجلسة طالب عثمان من الجهاز الفنى بضرورة استمرار الروح القتالية والأداء الجيد الذى ظهر به الفريق مشددا على أنه ينتظر تقديم الأفضل والعمل على إصلاح الأخطاء البسيطة التى ظهرت فى المباريات السابقة.

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كما أثنى رئيس النادى على حالة الانسجام السريعة التى ظهرت بين أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والتزام أعضاء الفريق داخل وخارج الملعب وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وفى نهاية الاجتماع طلب عثمان من الجهاز الفنى ضرورة الاستمرار فى تحقيق النتائج الطيبة فى المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير الدراويش الكبيرة، التى تحرص دائما على دعم وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى بصورة كبيرة فى كل مكان.

ومن المقرر أن يغادر لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى إلى الإسكندرية صباح اليوم، استعدادا لملاقاة المصرى البورسعيدى غداً الأربعاء فى ثانى جولات الدورى الممتاز.