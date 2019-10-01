شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم، اليوم الثلاثاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

ومن المقرر أن يعلن مختار مختار بعد المران قائمة لاعبيه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

Advertisements

وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

فيما فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الأولى للدورى.