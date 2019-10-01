رياضة | بوكا جونيورز ضد ريفر بليت فجرا.. تعديلات بالجملة وأمن محظور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز ضد ريفر بليت فجرا.. تعديلات بالجملة وأمن محظور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس في الساعة الثانية والنصف فجر اليوم وسط آمال بأن تترك القمة المرتقبة آثاراً إيجابية في الأرجنتين، بعد أقل من عام على مشاهد غير لائقة في نهائي النسخة الماضية بين الغريمين.

وحرص بوكا جونيورز على إجراء تعديلات على التشكيلة التي بلغت نهائي العام الماضي، مع رحيل ثنائي الهجوم كريستيان بافون، وداريو بينيديتو، والمدافع ليساندرو ماجايان.

ولا يزال المهاجم صاحب الخبرة كارلوس تيفيز مستمراً مع بوكا جونيورز ضد ريفر بليت إضافة إلى القائد كارلوس إزكويردوز، كما انضم لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي الذي فاجأ العالم بالانضمام للعملاق الأرجنتيني قادماً من روما.

وسجل الحارس إستيبان أندرادا رقماً قياسياً في الدوري المحلي منذ أيام، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 1129 دقيقة متتالية.

ويفتقد ريفر بليت القائد ليوناردو بونزيو، وكذلك لاعب الوسط خوان فرناندو كوينتيرو الذي أحرز هدفاً في نهائي العام الماضي، لكن المدرب مارسيلو غاياردو لا يزال في منصبه، ويأمل في حصد لقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في 5 أعوام.

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ويتصدر بوكا الدوري الأرجنتيني، ولم يخسر في 8 مباريات، بينما يتأخر ريفر بفارق 4 نقاط، ويحتل المركز 7.

تذاكر بوكا جونيورز ضد ريفر بليت

ونفدت كل التذاكر لمباراة الذهاب في استاد مونومنتال، الذي شهد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتداء المشجعين على حافلة بوكا، وحطموا النوافذ، وقاموا برش الرذاذ، ليتم نقل بعض أعضاء الفريق إلى المستشفى.

وتسبب الاعتداء في قرار السلطات الأرجنتينية بإلغاء المباراة، بعدما قالت الشرطة إنها لا تضمن سلامة المشجعين واللاعبين.

وتقرر في النهاية إقامة المباراة بعد أسبوعين في مدريد، حيث فاز ريفر 3-1 على غريمه، ليحرز لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة.

ولطخت الأحداث سمعة الأرجنتين، لذا يتعامل المسؤولون بشكل احترازي لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر، مع توقعات بوجود أكثر من ألف فرد من الشرطة لتأمين المباراة في العاصمة الأرجنتينية.