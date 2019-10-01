رياضة | اليوم.. الأوليمبي يواجه جمهورية شبين استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأوليمبي يواجه جمهورية شبين استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، أمام نظيره، فريق جمهورية شبين، على ملعب "عز الدين يعقوب" في إطار استعداد الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وكان الأوليمبي قد تغلب على فريق العبور السكندري، في المباراة السابقة بستة أهداف نظيفة، بينما خسر جمهورية شبين من دمنهور بهدف دون مقابل.

على جانب آخر إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، بقيادة محمد الرشيدي، المدير الفني، على قيد 30 لاعب في قائمة الموسم الجديد، 2019-2020 الذي يتنطلق في 21 أكتوبر الحالي.

وحصل مسئولو الفريق المنوفي مؤخراً على توقيع 14 لاعب، بجانب قيد مثلهم في القائمة الأولى، إضافة إلى تجديد التعاقد مع لاعبان وهما أحمد الشرقاوي، وأيمن العادلي.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" صفقات جمهورية شبين :

1- أمير نعمان حارس سوهاج

2- محمد سعيد شيكا حارس فاركو (إعارة)

3- عمرو شعلان مدافع المنيا

4- عمرو زينهم ظهير أيسر المنيا

5- إسلام محمد مهاجم أسوان (إعارة)

6- حمد محمد ظهير أيمن أسوان

7- محمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة

8- محمد منصور مدافع الألومنيوم

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9- محمد خالد جناح أيمن أبو قير

10- فتحي جمال جناح أيمن نادي منوف

11- أحمد أمين لاعب وسط الشمس

12- فوفانا مهاجم إف سي مصر الأسبق

13- سيسية لاعب وسط فاركو الأسبق

14- إسلام جودة لاعب ميت خاقان

وكان جمهورية شبين قام بقيد 14 لاعب في القائمة الأولى، وهم: (أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، بينما تمت إعارة أحمد سعيد لغزل شبين) .

ويشارك في تدريبات الفريق عدد كبير من الناشئين وهم : يوسف شعبان، وإسلام مقلد ، وأحمد عيد وحماده عبد الجليل، ومحمود مقلد ومصطفى شلبي، وخالد مسعد، واسلام فريد.

وخاض جمهورية شبين عدد من المباريات، الودية حيث خسر أمام غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وفاز على ميت خاقان 0-2، ثم خسر من بلدية المحلة 0-3، وفاز على ميت خلف 2-0، وتعادل أمام المنصورة 0-0، وفاز على غزل شبين 5-2، وخسر من دمنهور 0-1.

ودخل الجمهورية شبين لمدة 8 أيام في أحد فنادق القاهرة، لعب خلاله مع اليرموك وخسر 0-1، ثم واجه الشرقية للدخان وفاز 2-0.

ومن المقرر أن يلتقي فريق جمهورية شبين مع الأوليمبي، عصر اليوم الثلاثاء ، في الإسكندرية، في إطار فترة الإعداد للموسم المقبل، كما سيواجه منوف يوم الخميس، وسرس الليان يوم السبت، بستاد الجامعة، استعداداً للقسم الثاني.

ورحل عن جمهورية شبين 13 لاعب بنهاية الموسم الماضي، وهم محمود عاطف، (الدخان) ومحمد مدحت، (بيلا) وجون، (سوهاج) ، وعبد الله شلبي، (منتخب السويس) ومحمد فتح الله، (غزل المحلة) ووائل علي، (المنيا) وحسام فتحي، (بيلا) وأحمد موكشة، (الدخان) ومحمد الشامي، (الألومنيوم) ومحمد ممدوح كيمو، (غزل المحلة) بجانب رحيل فاين وعمار محسن.