رياضة | الأهلي يجهز قوته الضاربة لموقعة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز قوته الضاربة لموقعة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا والتي ستقام على ستاد السلام في إطار مباريات الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران للوقوف على نقاط القوة والضعف في فريق الإنتاج الحربي، ومنح كل لاعب واجباته لتنفيذها في المباراة.

وعقب نهاية المران يُعلن فايلر قائمة الفريق الأحمر التي ستدخل في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الغد.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف، سجله لاعبه رمضان صبحي.

