رياضة | من يكره إرنستو فالفيردي في برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يكره إرنستو فالفيردي في برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت العلاقة بين لاعبي برشلونة ومدربهم إرنستو فالفيردي لطريق مسدود، مما أدى إلى تراجع مستوى الفريق بشكل كبير، وإخفاقه في العديد من المباريات منذ بداية الموسم.

وفشل فالفيردي في بث روح الإصرار والعزيمة في نفوس اللاعبين داخل الملعب، كما يفعل قائد الفريق الغائب للإصابة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما لم يستقر المدرب إلى الآن على خطة مميزة تعيد الانسجام الغائب عن صفوف الفريق، وخاصة في خط الدفاع الذي تسبب بالعديد من الكوارث أدت إلى دخول عدد كبير من الأهداف في الحارس المميز الألماني تير شتيجن.

تراجع أداء اللاعبين رغم موهبتهم الكروية، أحد أسبابه المهمة عدم رضا اللاعبين على أسلوب فالفيردي التدريبي، مما جعل نجوم الفريق يتذمرون، لعدم قدرة المدرب على فهم احتياجاتهم النفسية.

وأكبر دليل على وجود مشاكل بين المدرب واللاعبين، تصريحات المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، بعد فوز فريقه على خيتافي 2-0، التي أكد فيها أن اللاعبين يتعرضون إلى زيادة في الحصص التدريبية داخل النادي، وهو ما قد يكون أحد أسباب تعرض العديد من نجوم الفريق للإصابة خلال الموسم الجديد.

وبالطبع بيكيه طالما تحدث عن مشكلة واحدة، فبكل تأكيد هناك مشاكل أخرى لم يفصح عنها، خشية استغلال المتربصين بالنادي من مسؤولين وإعلاميين الموضوع وإعطائه أكبر من حجمه.

وبحسب الصحف الإسبانية الموثوق بصحتها، اجتمع رئيس برشلونة، جوزيف ماريا بارتوميو بنجم الفريق بيكيه من أجل مناقشة تصريحاته الأخيرة، ومعرفة حقيقتها، من أجل توفير مناخ هادئ للتركيز على المباريات المقبلة.

وينتظر فالفيردي عودة ميسي للمباريات من جديد، حتى يستطيع اللاعب إنقاذه من خلال قيادة الفريق لتسجيل العديد من الأهداف.

4 أسباب لإقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

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يبدو أن نهاية عصر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني اقتربت بعدما سقط الفريق أمام غرناطة بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

وتلعب أسباب ومؤشرات تؤكد أن القرار قادم لا محالة رغم رغبة جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة في منحه فرصة أخرى

مؤشرات إقالة فالفيردي

- اللاعبون فقدوا الثقة في فالفيردي

- فالفيردي لا يسيطر على غرفة خلع ملابس برشلونة

- برشلونة يسير من سييء إلى أسوأ دون معالم فنية واضحة حتى مع عودة ليونيل ميسي

- غضب جماهيري عارم ضد فالفيردي يحرج إدارة النادي

وأكدت شبكة "ESPN" أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، لن يتخذ قرار إقالة إرنستو فالفيردي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدرب الإسباني سوف يحصل على بعض الفرص الأخرى من أجل تحسين وضع الفريق في الفترة القادمة.

وأضافت أن برشلونة في العادة لا يتسرع في إتخاذ مثل هذه القرارات، وبحسب ما يؤكده المقربون من النادي فإن بارتوميو سوف يظل ملتزم بعقد فالفيردي مع النادي، ولن يحدث أي شيء جديد في هذه الفترة، وسيكون المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق في المباريات المقبلة بدون أي شك.