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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد ريال مدريد .. موعد المباراة المرتقبة
حدد مسئولو النادي الأهلي منتصف أكتوبر موعداً مبدئياً لمواجهة ريال مدريد الإسباني ودياً ، بعد اتفاق وفد النادي المكون من خالد مرتجي ومحمد سراج أعضاء مجلس الإدارة مع إدارة النادي الملكى على إقامة مباراة بين الفريقين.
ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الموعد النهائي بعد التنسيق مع إدارة ريال مديد ، تمهيداً لبدء الاستعدادات لإقامة المباراة.
وعقد مرتجي وسراج اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير مؤخراً، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ .
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