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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد ريال مدريد .. موعد المباراة المرتقبة



حدد مسئولو النادي الأهلي منتصف أكتوبر موعداً مبدئياً لمواجهة ريال مدريد الإسباني ودياً ، بعد اتفاق وفد النادي المكون من خالد مرتجي ومحمد سراج أعضاء مجلس الإدارة مع إدارة النادي الملكى على إقامة مباراة بين الفريقين.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الموعد النهائي بعد التنسيق مع إدارة ريال مديد ، تمهيداً لبدء الاستعدادات لإقامة المباراة.