شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية استعدادا لموقعة المصري غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادرفريق الإسماعيلي إلى الإسكندرية صباح اليوم ، تحضيرا لملاقاة المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الدراويش المران الختامى باحد الملاعب السكندرية.

فى سياق آخر، سيغادر الفريق للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية من أجل الاستعداد للقاء وادى دجلة المحدد له السبت المقبل على ملعب بتروسبورت بالجولة الثالثة للمسابقة سعيا لتفادى أزمة الإرهاق وضيق الوقت.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى بعد غدٍ الأربعاء، فى ثانى جولات الدورى المحلى.

شهدت القائمة عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بجانب ضم دونجا ومدبولى بعد اكتمال جاهزيتهما.

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القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى عبد الفتاح، محمد فوزى .

خط الدفاع: محمد مجدى الجمل، باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد صادق.

خط الهجوم: شيلونجو، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم.