شكرا لقرائتكم كواليس اجتماع إبراهيم عثمان مع مدرب الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي ، والمشرف العام على قطاع الكرة مع الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش ، حيث حرص ” الناظر ” على تقديم التهنئة للجهاز الفنى على البداية الجيدة للموسم المحلى بالفوز على الجونة فى أولى مباريات الدورى العام بجانب الصعود العربى وتخطى عقبة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ 32 من بطولة كأس محمد الخامس للأندية الأبطال.

وطالب عثمان من الجهاز الفنى ضرورة إستمرار الروح القتالية و الأداء الجيد الذى ظهر به الفريق مشددآ على أنه ينتظر تقديم الأفضل والعمل على إصلاح الأخطاء البسيطة التى ظهرت فى المباريات السابقة.

وأثنى رئيس النادى على حالة الإنسجام السريعة التى ظهرت بين أفراد الجهاز الفنى و اللاعبين وأيضا إلتزام أعضاء الفريق داخل وخارج الملعب وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم .

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وطلب عثمان فى نهاية الاجتماع من الجهاز الفنى ضرورة الإستمرار فى تحقيق النتائج الطيبة فى المباريات القادمة من أجل إسعاد جماهير الدراويش الكبيرة والتى تحرص دائما على دعم وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى بصورة كبيرة فى كل مكان .

ومن المقرر أن يغادر لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى إلى الإسكندرية صباح اليوم، تحضيرا لملاقاة المصرى البورسعيدى غداً الأربعاء فى ثانى جولات الدورى الممتاز.