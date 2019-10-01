شكرا لقرائتكم كواليس اجتماع إبراهيم عثمان مع مدرب الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثنى رئيس النادى على حالة الإنسجام السريعة التى ظهرت بين أفراد الجهاز الفنى و اللاعبين وأيضا إلتزام أعضاء الفريق داخل وخارج الملعب وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم .
وطلب عثمان فى نهاية الاجتماع من الجهاز الفنى ضرورة الإستمرار فى تحقيق النتائج الطيبة فى المباريات القادمة من أجل إسعاد جماهير الدراويش الكبيرة والتى تحرص دائما على دعم وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى بصورة كبيرة فى كل مكان .
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