بعد انسحاب الفريق السنغالي أمام الزمالك.. الكاف يعلن قراره النهائي بشأن مباراة الأزمة

كتب: ضياء السقا

أعلن الإعلامى خالد الغندور، اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد إنسحاب جينيراسيون فوت بطل السنغال.

وقال الغندور في برنامجه "الزمالك اليوم" أن "كاف" سيعتمد النتيجة رسميا يوم الثلاثاء القادم 8 أكتوبر قبل إجراء قرعة دور المجموعات بالبطولة.

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وأنهى المالي محمدوا كيتا حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا مباراة الفريقين بعد مرور 20 دقيقة لعدم تواجد الفريق السنغالي، لاعتراضه على تأجيل اللقاء 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب.

وتشير المادة 16 من لائحة المسابقات الإفريقية للأندية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة، ووفقًا لذلك يعتبر الزمالك فائزًا في هذه الحالة ويتأهل لدور المجموعات.