شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملابس تُخاطب اتحاد الكرة لتوقيع عقود رعاية المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخب الوطنى، خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه توقيع العقود مع الجبلاية بشكل رسمى حتى مونديال 2022.

ورغم إبرام مجلس الجبلاية السابق عقد اتفاق مع الشركة الألمانية، إلا أن الشركة ترغب فى توقيع عقد نهائى مع اتحاد الكرة لضمان حقوقها وتنفيذ الشروط الموجودة فى العقد.

وكانت الشركة الألمانية أرسلت أكثر من شحنة للمنتخبات الوطنية والحكام خلال الفترة الأخيرة، وطلبت من اتحاد الكرة توقيع العقود بشكل رسمى، وهو ما تناقشه اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حاليًا.

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يذكر أن المنتخب الوطنى سيدخل معسكرًا مغلقًا يوم 7 أكتوبر المقبل يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.