رياضة | اليوم.. تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده الـ25

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده الـ25 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الثلاثاء لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده الخامس والعشرين.

ويعد محمود أحمد إبراهيم حسن المعروف باسم تريزيجيه من مواليد كفر الشيخ يوم 1 / 10 عام 1994، لقبه هو مشتق من اسم لاعب كرة القدم الفرنسي السابق دافيد تريزيجيه، بعد أن لاحظ مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي التشابه بين اللاعبين في أسلوب اللعب والمظهر.

ويعتبر اللاعب الدولي محمود حسن تريزيجيه من أبرز العناصر الأساسية للمنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية ولعب دوراً كبيراً فى تأهل مصر لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا بعد غياب 28 عاماً واستطاع أن يقود منتخب مصر لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون وكان ضمن قائمة الفراعنة التي أخفقت في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر وودعت البطولة من دور ال16 أمام جنوب افريقيا.

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وبدأ اللاعب المصري الشاب مسيرته مع الفريق الأول لنادي الأهلي عام 2012 حتي 2016 استطاع أن يحقق لقب الدوري المصري الممتاز مرتين و كأس السوبر المصري مرتين وبطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية مرة واحدة وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

ورغب اللاعب المصري الشاب في خوض تجربة الاحتراف عام 2016 حيث ذهب إلي فريق أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 3 مليون يورو ولكن قرر أن يذهب عام 2017 إلي نادي موسكرون البلجيكي علي سبيل الإعارة للبحث عن المشاركة وأثبت تريزيجيه نفسه في موسكرون واستطاع أن يذهب لتركيا للانتقال لصفوف نادي قاسم باشا التركي الذي لمع معه في موسمين عام 2018 و2019 واستطاع أن يحقق العديد من الإنجازات معه حيث ترشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي مرتين و تواجد في التشكيلة المثالية للدوري موسمين علي التوالي.

وفي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 نجح نادي استون فيلا الإنجليزي الذي يلعب في البريمرليج في ضم اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه من صفوف نادي قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين يورو.