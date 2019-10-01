رياضة | محمد صلاح يهاجم إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يهاجم إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق ومدرب إف سي مصر المقال أن إقالته لم تكن بالشكل اللائق ولم يتم التعامل معه بإحترافية على الرغم من دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية والصعود من الممتاز ب.

وقال في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365 الرياضي": "دارة الفريق أضاعت علي إمكانية الانتقال لأي من الأندية خلال الفترة الماضية وهو دليل على عدم حسن النية والتدبير لهذا الأمر ولا يسعني إلا أن أقول حبسي الله ونعم الوكيل".

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وأضاف محمد صلاح: "الإدارة بدأت في أمور غير طبيعية منذ فترة منها التعاقد مع لاعبيين غير مرغوب فيهم والتفاوض مع مدير فني خلال فترة تدريبي وهو دليل على عدم المصداقية والشفافية معي".



