رياضة | 30 أكتوبر.. المنتخب الأولمبي يرسل قائمته النهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 أكتوبر.. المنتخب الأولمبي يرسل قائمته النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
فيما يعول مسئولوا اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة أمال كبيرة على منتخب مصر الأوليمبي من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية ، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0 /1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.
وتستضيف فى السابعة مساء الأربعاء المقبل مدينة الإسكندرية، قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تقام بمصر مصر ، بمنطقة المنتزه بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي مباشرة إلى نهائيات أوليمبياد طوكيو 2020، المقامة في اليابان.