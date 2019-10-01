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جدة - عمرو شويل الاتحاد ضد الجونة .. مواجهة ساحلية بالدوري المصري



يبحث فريق الاتحاد السكندرى مع دقات الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء عن تصحيح المسار المحلى حينما يواجه نظيره الجونة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .

وكان زعيم الثغر قد خسر فى الجولة الأولى للمسابقة من الزمالك بهدف دون رد سجله مصطفى محمد فيما خسر الجونة من الاسماعيلى بهدف دون رد سجله محمد ناجى جدو مهاجم الفريق على طريقة النيران الصديقة.

ويدخل الاتحاد السكندرى مباراة الليلة متسلحاً بالإنتعاشة العربية التى يعيشها بعد تأهله لدور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال بعد الإطاحة بالعربى الكويتى بالفوز عليه ذهاباً بهدف دون رد سجله خالد قمر وإياباً بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر ورزاق سيسه.

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ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بتصحيح المسار على الصعيد المحلى عن طريق تحقيق أول فوز فى المسابقة لمواصلة قطار الانتصارات بعد تألق زعيم الثغر على المستوى العربى ويتسلح الفريق بنجومه المميزين وعلى رأسهم خالد قمر ورزاق سيسه لهز شباك الجونة.