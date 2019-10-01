شكرا لقرائتكم راعى ملابس المنتخب يطلب حسم العقد حتى مونديال 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخب الوطنى، خطابا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه توقيع العقود مع الجبلاية بشكل رسمى حتى مونديال 2022. ورغم إبرام مجلس الجبلاية السابق عقد إتفاق مع الشركة الألمانية، إلا أن الشركة ترغب فى توقيع عقد نهائى مع اتحاد الكرة لضمان حقوقها وتنفيذ الشروط الموجودة فى العقد. Advertisements وكانت الشركة الألمانية أرسلت أكثر من شحنة للمنتخبات الوطنية والحكام خلال الفترة الأخيرة، وطلبت من اتحاد الكرة توقيع العقود بشكل رسمى، وهو ما تناقشه اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية حاليا. يذكر أن المنتخب الوطنى سيدخل معسكرا مغلقا يوم 7 أكتوبر المقبل يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

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