شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى مهمة تصحيح المسار المحلى أمام الجونة بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث فريق الاتحاد السكندرى مع دقات الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء عن تصحيح المسار المحلى حينما يواجه نظيره الجونة على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام .

وكان زعيم الثغر قد خسر فى الجولة الأولى للمسابقة من الزمالك بهدف دون رد سجله مصطفى محمد فيما خسر الجونة من الإسماعيلى بهدف دون رد سجله محمد ناجى جدو مهاجم الفريق على طريقة النيران الصديقة.

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ويدخل الاتحاد السكندرى مباراة الليلة متسلحًا بالانتعاشة العربية التى يعيشها بعد تأهله لدور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال بعد الإطاحة بالعربى الكويتى بالفوز عليه ذهابًا بهدف دون رد سجله خالد قمر وإيابًا بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر ورزاق سيسه.

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بتصحيح المسار على الصعيد المحلى عن طريق تحقيق أول فوز فى المسابقة لمواصلة قطار الانتصارات بعد تألق زعيم الثغر على المستوى العربى ويتسلح الفريق بنجومه المميزين وعلى رأسهم خالد قمر ورزاق سيسه لهز شباك الجونة.

فيما شدد الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة على لاعبيه ضرورة التركيز وبذل الجهد لضمان حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن نغمة إضاعة الفرص السهلة والاستهتار الذى ظهر فى بعض أوقات مباراة الإسماعيلى فى الجولة الافتتاحية.