شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتوج ببطولة سان فرانسيسكو للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصري محمد الشوربجي، لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميًا ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلبه على مواطنه المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميًا.

وفاز الشوربجي على مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-13, 11-9, 7-11, 11-4.

وتعد هذه البطولة ثاني بطولات محمد الشوربجي في الموسم الجديد، وكان الشوربجي قد توج ببطولة الصين الدولية أولى بطولات الموسم.

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يشار إلى أن سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة، والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ونور الطيب.

يذكر أن رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا توجت قبل قليل بلقب السيدات بعد التغلب على نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميًا.