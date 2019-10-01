شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فوز رجال الطائرة على استراليا 3/1 فى أولى مواجهات مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة "رجال" على نظيره الأسترالى بنتيجة 3/1 فى أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم باليابان، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى:( 25 /22) , (25 /21) , (25 /23) , ( 25 /18 ).

ويسعى منتخب الطائرة إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة من أجل حصد نقاط لتحقيق مركز متقدم يليق باسم مصر، حيث يلتقى غدًا مع إيران فى ثانى مواجهاته 4 فجرًا أيضا.

وتقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد، حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة، حيث يستكمل منتخب الفراعنة الأربع مواجهات المقبلة فى مدينة ناجانو أمام إيران والبرازيل وكندا وروسيا يومى 2 ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى.

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تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل إستكمال مشوار البطولة ، أمام كلا من ، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الحالى

وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح أول امس إلى مدينة ناجانو اليابانية بتوقيت القاهرة استعدادا لانطلاق منافسات المونديال وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية.