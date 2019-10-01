محمد الشوربجي يفوز ببطولة "سان فرانسيسكو" للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

فاز اللاعب محمد الشوربجي، لاعب "سموحة" والمصنف الثاني عالميًا ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تغلبه على مواطنه المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميًا.

وفاز الشوربجي على مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-13, 11-9, 7-11, 11-4.

وتعد هذه البطولة ثاني بطولات محمد الشوربجي في الموسم الجديد، وفاز الشوربجي ببطولة الصين الدولية أولى بطولات الموسم.

يشار إلى أن سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثاني بطولات الموسم الجديد، الذي لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة، والتي حصد لقبها الثنائي المصري محمد الشوربجي ونور الطيب.​