رنيم الوليلي تفوز ببطولة "سان فرانسيسكو" للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
توجّت البطلة المصرية رنيم الوليلي، لاعبة نادي وادي دجلة، والمصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بدء من 24 سبتمبر.
وفازت "الوليلي" على نور الطيب لاعبة نادي "هليوبوليس" والمصنفة الخامسة عالميًا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-5.
وتعد هذه أول بطولات رنيم الوليلي في الموسم الجديد، بعدما خسرت اللقب الأول عقب هزيمتها أمام نور الطيب في نهائي بطولة الصين الدولية للاسكواش.
وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الحالي، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثاني بطولات الموسم الجديد، الذي لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة، والتي حصد لقبها الثنائي المصري محمد الشوربجي ونور الطيب.
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