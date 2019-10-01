رياضة | تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء نادي يوفنتوس الإيطالي فريق باير ليفركوزن الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المواجهة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، علي ملعب تورينو .

ويأتي التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام باير ليفركوزن كما يلي:

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، دانيلو.

خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي.

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خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، هيجواين.

بينما يواجه باير ليفركوزن يوفنتوس بالتشكيل المتوقع :

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: فايزر، دراجوفيتش، بيندر، سينجرافين.

خط الوسط: باومغاراتلينغر، أرانجيز، هافرتز، أميري.

خط الهجوم: فولاند، ألاريو.