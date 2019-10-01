شكرا لقرائتكم انطلاق الموسم الجديد لدورى السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد لكرة السلة ، حيث تقام مباريات دورى السيدات ، على مستوى المجموعات الأربعة .

يشارك فى البطولة 16 فريقا تم تقسيمهم على 4 مجموعات ، كل مجموعة تضم 4 اندية .

المجموعة الأولى تضم الاهلى و المعادى، و الصيد و الزهور ، وفى المجموعة الثانية يأتى الجزيرة وسبورتنج ، و جزيرة الورد و البنك الاهلى ، اما المجموعة الثالثة فتضم مصر للتأمين ، و الأولمبى و سموحة و الترام

وتقام اليوم 8 مباريات ، فى كل مجموعة مباراتان، فيلتقى الأهلى مع المعادى و الصيد مع الزهور فى المجموعة الاولى .

Advertisements

وفى المجموعة الثانية يلتقى سبورتنج مع جزيرة الورد و الجزيرة مع البنك الاهلى .

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يواجه سموحة نظيره الترام ، و مصر للتأمين مع الأولمبى السكندرى .

تنطلق منافسات الرجال بعد غد الخميس ، بإقامة 8 مباريات أيضا على مستوى المجموعات الأربعة للبطولة

يذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى على مستوى السيدات الموسم الماضى ، بينما توج الزمالك بمنافسات الرجال