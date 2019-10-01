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جدة - عمرو شويل كاسونجو يقاضى الوداد المغربي أمام فيفا
استقر الكونغولى كاسونجو، مهاجم الزمالك، على تقديم شكوى فى الوداد المغربى بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب أزمته مع الفريق المغربى عقب إعارته من النادى الأبيض إلى نظيره المغربى.
ويستند الكونغولى كاسونجو فى شكواه الذى أعدها لتقديمها إلى الفيفا بأن الوداد قام باستعارته من الزمالك وحصل على البطاقة الدولية الخاصة به ثم فوجئ إنه لم يتم قيده لاكتمال قائمة الأجانب بالفريق المغربى ما جعله فى مأزق حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير المقبل للانتقال إلى ناد آخر.
وتحدث كاسونجو مع مسؤولى الزمالك حول تقديمه شكوى ضد الوداد المغربى ليتحدث مسؤولى الأبيض مع اللاعب لمحاولة حل الأزمة بصورة ودية أولاً وفى حالة تعنت الوداد يتم تصعيد المسألة.
وأصبح كاسونجو غير مرتبط بأى ناد خلال الوقت الحالى، بعد فسخ تعاقده مع نادى الوداد المغربى، الذى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفى الأخير، فى إطار صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة البيضاء حيث لا يحق لكاسونجو العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، بسبب غلق باب القيد واكتمال عقد المحترفين الأجانب بالقائمة البيضاء، لوجود الخماسى العربى الأفريقى حمدى النقاز وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وخالد بوطيب مع الوضع فى الاعتبار أن أحدهم يعامل كمصرى وفقا لقرار اتحاد الكرة فى الآونة الأخيرة.
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