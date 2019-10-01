شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تتوج ببطولة سان فرانسيسكو للاسكواش بعد التغلب على نور الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 24 سبتمبر.

وفازت "الوليلي" على نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميًا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-5.

وتعد هذه أول بطولات رنيم الوليلي في الموسم الجديد، بعدما خسرت اللقب الأول عقب هزيمتها أمام نور الطيب في نهائي بطولة الصين الدولية للاسكواش.

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وتعد بطولة سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ونور الطيب.

يذكر أن نهائي الرجال ينطلق بعد قليل بين الثنائي المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ومواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث، وفي حالة تتويج مؤمن باللقب ستكون سان فرانسيسكو أول بطولة يتوج بها الزوجان رنيم وطارق سويا.