شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورى سيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد لكرة السلة، حيث تقام مباريات دورى السيدات، على مستوى المجموعات الأربعة .

يشارك فى البطولة 16 فريقًا تم تقسيمهم على 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 أندية .

المجموعة الأولى تضم الأهلى والمعادى، والصيد والزهور، وفى المجموعة الثانية يأتى الجزيرة وسبورتنج، وجزيرة الورد والبنك الأهلى، أما المجموعة الثالثة فتضم مصر للتأمين، والأولمبى وسموحة والترام

وتقام اليوم 8 مباريات، فى كل مجموعة مباراتان، فيلتقى الأهلى مع المعادى والصيد مع الزهور فى المجموعة الأولى .

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وفى المجموعة الثانية يلتقى سبورتنج مع جزيرة الورد والجزيرة مع البنك الأهلى .

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يواجه سموحة نظيره الترام، ومصر للتأمين مع الأولمبى السكندرى .

تنطلق منافسات الرجال بعد غدٍ الخميس، بإقامة 8 مباريات أيضًا على مستوى المجموعات الأربعة للبطولة

يذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى على مستوى السيدات الموسم الماضى، بينما توج الزمالك بمنافسات الرجال