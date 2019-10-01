رياضة | عاجل.. رنيم الوليلي ترد علي "الطيب" وتتوج ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رنيم الوليلي ترد علي "الطيب" وتتوج ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت المصنفة الأولي عالمياً لسيدات الاسكواش البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة نادي وادي دجلة ، بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 24 سبتمبر.

وتغلبت لاعبة وادي دجلة على نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميًا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-5.

ويعد هذا اللقب هو الاول لرنيم الوليلي في الموسم الجديد، عقب خسارتها اللقب الأول بعد هزيمتها أمام نور الطيب أيضاً في نهائي بطولة الصين الدولية للاسكواش.

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وتبقي بطولة سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

فيما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ونور الطيب.

الجدير بالذكر أن نهائي الرجال ينطلق بعد قليل بين الثنائي المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ومواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث، وفي حالة تتويج مؤمن باللقب ستكون سان فرانسيسكو أول بطولة يتوج بها الزوجان رنيم وطارق سويا.