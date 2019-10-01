رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "يوفنتوس أرينا" مباراة قوية تجمع بين اليوفي وبايرن ليفركوزن الألمانى، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للمجموعة الرابعه.



موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ليفركوزن الألمانى بدوري أبطال أوروبا



يلتقي الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019 فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى وبايرن ليفركوزن الألمانى بدوري أبطال أوروبا



تنقل قناة beIN Sport HD جميع مباريات الدوريات الأوروبية وبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري وستذيع قناة beIN Sport HD 4لقاء يوفنتوس وبايرن ليفركوزن ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعي يوفنتوس الإيطالى تحت قيادة ماوريسيو سارى بالفوز الأول له بالبطولة القارية هذا الموسم بعد التعادل خلال اللقاء الأول أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب الأخير واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.