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مع منافسة شرسة.. أجويرو يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
واصل النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 أهداف رغم عدم تسجيل أهداف في هذه الجولة السابعة التى أسدل الستار عليها مساء الإثنين.
ويتربع أجويرو على صدارة الهدافين بفارق هدف وحيد عن تومى أبراهام هداف تشيلسي برصيد 7 أهداف، وبيير أوباميانج هداف أرسنال.
فى المقابل يحتل المركز الثالث تومي بوكي هداف نورويتش سيتي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع رحيم سترلينج هداف مانشستر سيتي.
ولم يسجل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، أهدافا في الجولة السابعة حيث يتوقف رصيده عند 4 أهداف.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، إذ أنه الفريق الوحيد الذى حقق الفوز في جميع المباريات السبع حتى الآن.
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