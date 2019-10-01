مع منافسة شرسة.. أجويرو يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

واصل النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 أهداف رغم عدم تسجيل أهداف في هذه الجولة السابعة التى أسدل الستار عليها مساء الإثنين.



ويتربع أجويرو على صدارة الهدافين بفارق هدف وحيد عن تومى أبراهام هداف تشيلسي برصيد 7 أهداف، وبيير أوباميانج هداف أرسنال.

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فى المقابل يحتل المركز الثالث تومي بوكي هداف نورويتش سيتي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع رحيم سترلينج هداف مانشستر سيتي.

ولم يسجل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، أهدافا في الجولة السابعة حيث يتوقف رصيده عند 4 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، إذ أنه الفريق الوحيد الذى حقق الفوز في جميع المباريات السبع حتى الآن.