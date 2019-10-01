شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي للمولد: أثق بك.. ضاعف جهدك لتعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) عقد مدرب الأهلي صالح المحمدي اجتماعاً مطولاً مع الظهير الأيمن سعيد المولد، جدد من خلاله ثقته بالمولد، مطالباً اللاعب بمواصلة العمل وبذل قصارى الجهد خلال التدريبات. عقد مدرب الأهلي صالح المحمدي اجتماعاً مطولاً مع الظهير الأيمن سعيد المولد، جدد من خلاله ثقته بالمولد، مطالباً اللاعب بمواصلة العمل وبذل قصارى الجهد خلال التدريبات. وأكد المحمدي للمولد أنه سيجد الفرصة للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة في حال استطاع الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية اللازمة. وكان مدرب الأهلي صالح المحمدي أعلن منتصف سبتمبر الماضي إبعاد سعيد المولد عن قائمة الفريق بقرار فني في أولى مباريات المحمدي مع الأهلي أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، واستمر إبعاده بقرار فني عن مباراة الأهلي والنصر الأسبوع الماضي.



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