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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الانتاج الحربي .. التدوير سلاح فايلر لمواجهة الإجهاد

يمثل الإجهاد صداع فى رأس الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر بسبب ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام مباراة، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، ويرغب فايلر بالاستمرار فى استخدام سياسة التدوير لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد وتقليل معدل الإصابات الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة.

فى الوقت الذي يواصل الجهاز الفني دراسة فريق الإنتاج الحربي بالفيديو، استعدادا لمواجهته غداً الأربعاء، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز

وشاهد فايلر ومعاونيه مباراة الانتاج الحربي في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز أمام نادي مصر والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته على ستاد السلام.