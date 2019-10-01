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جدة - عمرو شويل دورى اليد مرتبط يصل للجولة السادسة اليوم



تقام اليوم الثلاثاء ، منافسات قوية فى إطار سادس جولات دورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع جزيرة الورد و هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى و الزهور مع الطيران و الجزيرة مع المعادى و سموحة مع الأهلى و أصحاب الجياد مع 6 أكتوبر و سبورتنج مع البنك الأهلى .

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فيما تقام الجولة السابعة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، جزيرة الورد مع الزمالك و الحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة و المعادى مع أصحاب الجياد و الأهلى مع البنك الأهلى و 6 أكتوبر مع سبورتنج .

بينما توقف حاليا منافسات دورى المحترفين الكبار لتعود مجددا بالجولة الثامنة يوم 31 أكتوبر الجارى ، وذلك لمشاركة الزمالك و سبورتنج فى بطولة أفريقيا للرجال بالرأس الأخضر .