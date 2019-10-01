خالد الغندور: الزمالك في دور الـ 16 غصب عن أي حد و"موتوا" بغيظكم

الموجز
قال خالد الغندور الإعلامي ونجم نادي الزمالك السابق أنه علم بأن الزمالك تأهل بالفعل، وأن الكاف حسم قراره بتأهل الفريق إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ولكنه لن يوقع عقوبة الحرمان من المشاركة في 3 بطولات لاحقة على جينيراسيون فوت بحسب اللائحة، وذلك بسبب الظروف والملابسات التي أحاطت بالمباراة.
واضاف " الغندور " : القرار سيصدر يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل يوم من إجراء قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال ودور الـ 32 الإضافي للكونفدرالية.
واختتم، "موتوا بغيظكم" الزمالك صعد لدور المجموعات وغضب عن أى حد.
كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قد شهدت جدلا واسعا بعد تأجيلها من السبت الماضي إلى الأحد، وهو ما اعترض عليه الفريق السنغالي رافضا خوض المواجهة على ملعب برج العرب، وتواجد في بتروسبورت بالقاهرة.
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