شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد صداع فى رأس فايلر قبل مواجهة الأهلى والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل الإجهاد صداعًا فى رأس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بسبب ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام مباراة، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي، ويرغب فايلر بالاستمرار فى استخدام سياسة التدوير لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد وتقليل معدل الإصابات الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة.
فى الوقت الذى يواصل الجهاز الفنى دراسة فريق الإنتاج الحربى بالفيديو، استعدادًا لمواجهته غدًا الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز
وشاهد فايلر ومعاونيه مباراة الإنتاج الحربى فى الأسبوع الأول من الدورى الممتاز أمام نادى مصر والتى انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهته على استاد السلام.
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