تفاصيل غضب "الخماسي" من اختيارات القائمة الدولية للحكام

سيطرت حالة من الغضب بين الحكام المرشحين للقائمة الدولية وهم: محمد الصباحي، طارق مجدي، محمد الحنفي، ومن المساعدين: سامي هلهل وهاني خيري، بسبب اختيارات القائمة.

وأبدى الخماسي غضبهم من اختيار لجنة الحكام لنفس القائمة الدولية السابقة مما يعني انتهاء

فرصتهم في الانضمام هذا العام، مما جعلهم يتحدثون إلى مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة للشكوى من الأمر.

وزاد من غضب الخماسي أنهم كلما توجهوا بالسؤال إلى جمال الغندور رئيس لجنة

الحكام يؤكد لهم أن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق هو من اختار الاسماء لأنه الأكثر دراية بمستوى الحكام الفترة الماضية، وعندما يتوجه الحكام إلى عبد الفتاح يطالبهم بالرجوع إلى جمال الغندور لأنه ليس صاحب قرار الآن بعدما أصبح خارج اللجنة واتحاد الكرة بشكل عام ولا يعلم شئ عن القائمة.