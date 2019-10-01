إبراهيم نور الدين يتفوق على جهاد جريشة في القائمة الدولية للحكام

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، قامت بتعديل ترتيب الحكام في القائمة الدولية.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة استقرت على وضع إبراهيمنور الدين في المركز الأول بالترتيب، بدلًا من جهاد جريشة، الذي سيتم وضعه في المركز السادس أو السابع.
والجدير بالذكر أن آخر موعدلإرسال القائمة الدولية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، هو الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأول من أكتوبر.
والمعروف أن القائمة الدولية تضم كلًا من: جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمد عادل.
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