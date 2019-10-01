رياضة | اتهام جديد يواجه ميسي.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام جديد يواجه ميسي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني؛ قضية جديدة باتهامه بالتهرب الضريبي؛ بجانب والده وشقيقه بالإضافة لغسيل الأموال في أعمال مشبوهة من خلال مؤسسة اللاعب.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن القاضية ما ريا تاردون لم تحصل أو تلم بأدلة كافية تضع اللاعب وأقرباءه في قفص الاتهام.

وكانت صحيفة "شبيجل الألمانية" قد أثارت قضية اللاعب منذ عدة أشهر؛ بعدما أكدت أن ميسي قام باستغلال شركة والده كجزء من خطة قام بها للتهرب الضريبي.

وأضافت أن ميسي أراد استخدام شركة والده خورخي لمزيد من التهرب الضريبي، حيث ورد اسم شركة " سايد فلور " في العديد من التحقيقات ذات العلاقة بمحاولات اللاعب الأرجنتيني في التلاعب بملفه الضريبي.

وكشفت بعض الوثائق المسربة عن تلقي الشركة دفعات مالية بين يونيو 2009 و يونيو 2014، بلغت قيمتها الإجمالية 6.7 مليون يورو، وهي المبالغ المرتبطة بشكل مباشر بالنجم ليونيل ميسي ووكلاء أعماله التسويقيين، بانتظار أن يقوم والد ميسي بالدفاع عن نفسه وشركته من هذه الاتهامات. Advertisements

وأدين ميسي؛ بالتهرب الضريبي أيضا عام 2016، لكن الاتهامات طالت في النهاية والده، المتهم باخفاء ما يزيد عن 10 ملايين يورو من عائدات التسويق الخاصة بنجله الأرجنتيني، الذي واجه عقوبة السجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ.

على جانب آخر عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي إلى تدريبات برشلونة الجماعية بصورة رسمية، صباح اليوم؛ عقب غيابهما عن مواجهة خيتافي السبت الماضي، بالدوري الإسباني.

وواصل أنسو فاتي التدرب بشكل فردي، بعد إصابته بعضلات الساق، إلا أنه سيغيب عن مواجهات فريقه بالفترة الحالية حتى يعود بشكل أقوى ومعافاته تماما.

ورغم مشاركة ديمبلي في جزء من المران؛ إلا أنه تأكد غيابه عن مباريات فريقه لمدة شهر على الأقل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.