رياضة | بندق وعسلية وكفته وكمونه ولبه في قائمة كوكاكولا بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بندق وعسلية وكفته وكمونه ولبه في قائمة كوكاكولا بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، قائمة الموسم الجديد للمشاركة في دوري القسم الثاني 2019-2020.

وقام مسئولو كوكاكولا بقيد 11 لاعب في القائمة الأولى، بجانب الحصول على توقيع 15 لاعب جديد.

وبذلك تتضمن قائمة كوكاكولا تواجد 26 لاعب لخوض منافسات المجموعة الثانية، والتي تتضمن أندية الترسانة، وبتروجت، والداخلية، والنجوم، وجمهورية شبين، والقناة، والنصر، والمريخ، ومنتخب السويس، وسيراميكا، والزرقا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أسماء لاعبي فريق كوكاكولا القدامى والجدد :

* القائمة الأولى

1- محمد علي ميلا

2 - محمد ديدا

3- كريم عبد النبي

4- حمد صالح

5- محمد علاء لالا

6- أحمد بندق

7- عمر حسين عسلية

8- أسامة لبه

9-محمود سعد

10- محمد العطار

11-اسلام المصري

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* قائمة الصفقات الجديدة :

1- عمرو عبد المجيد - حارس اتحاد الشرطة

2- أكرم عبد ربه - مهاجم فاركو

3- محمد كفته - غزل المحلة

4- يوسف عبد الرحمن - طلائع الجيش

5- مصطفى عبد الوهاب التعدين

6- ايهاب عبد المقصود - المقاولون

7- اسلام كمونه - السكة الحديد

8- مصطفى جمال جيان - التعدين

9- محمود عيد بليه - بيراميدز

10- محمود عماد - كهرباء الإسماعيلية

11- كريم عرفات - إنبي

12- أحمد عبد المنعم - الترسانة

13- معتز نجيب - اتحاد الشرطة

14 - ايمن ناجي جدو - بلدية المحلة

15-مصطفى عزت - الأهلي